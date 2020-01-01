Токеномика Brainedge (LEARN)

Токеномика Brainedge (LEARN)

Откройте для себя ключевую информацию о Brainedge (LEARN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Brainedge (LEARN)

Brainedge – новаторская платформа онлайн-обучения, работающая на основе искусственного интеллекта и блокчейна, которая призвана изменить пространство электронного обучения, решив его критические проблемы: языковые барьеры, недостаток вовлеченности и высокие затраты на производство контента. Благодаря экосистеме, построенной на геймификации, вознаграждении токенами и передовых инструментах искусственного интеллекта, Brainedge позиционирует себя как масштабируемое, устойчивое и прибыльное решение для глобального рынка.

Официальный сайт:
https://brainedge.ai
Whitepaper:
https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae

Токеномика и анализ цен Brainedge (LEARN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brainedge (LEARN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 28,63M
$ 28,63M$ 28,63M
Исторический максимум:
$ 0,07448
$ 0,07448$ 0,07448
Исторический минимум:
$ 0,014906762484446296
$ 0,014906762484446296$ 0,014906762484446296
Текущая цена:
$ 0,02863
$ 0,02863$ 0,02863

Токеномика Brainedge (LEARN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Brainedge (LEARN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LEARN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LEARN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEARN, изучите текущую цену LEARN!

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История цены Brainedge (LEARN)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.