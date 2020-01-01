Токеномика Brainedge (LEARN) Откройте для себя ключевую информацию о Brainedge (LEARN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Brainedge (LEARN) Brainedge – новаторская платформа онлайн-обучения, работающая на основе искусственного интеллекта и блокчейна, которая призвана изменить пространство электронного обучения, решив его критические проблемы: языковые барьеры, недостаток вовлеченности и высокие затраты на производство контента. Благодаря экосистеме, построенной на геймификации, вознаграждении токенами и передовых инструментах искусственного интеллекта, Brainedge позиционирует себя как масштабируемое, устойчивое и прибыльное решение для глобального рынка. Официальный сайт: https://brainedge.ai Whitepaper: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae Купить LEARN сейчас!

Токеномика и анализ цен Brainedge (LEARN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Brainedge (LEARN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,63M $ 28,63M $ 28,63M Исторический максимум: $ 0,07448 $ 0,07448 $ 0,07448 Исторический минимум: $ 0,014906762484446296 $ 0,014906762484446296 $ 0,014906762484446296 Текущая цена: $ 0,02863 $ 0,02863 $ 0,02863 Узнайте больше о цене Brainedge (LEARN)

Токеномика Brainedge (LEARN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Brainedge (LEARN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEARN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEARN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEARN, изучите текущую цену LEARN!

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