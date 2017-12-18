Токеномика LightningBitcoin (LBTC)

Токеномика LightningBitcoin (LBTC)

Откройте для себя ключевую информацию о LightningBitcoin (LBTC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LightningBitcoin (LBTC)

Lightning Bitcoin (LBTC) is a peer-to-peer electronic cash system. It is an innovative experiment based on Bitcoin, and its on-chain governance system enables and separates the rights of voting and block generation. LBTC is an instant, secure, scalable and nearly free Internet-of-Value protocol for global payments. Mining rigs are no longer required for users to participate due to LBTC’s UTXO-based DPoS consensus mechanism, which enables full decentralization.

Официальный сайт:
http://lbtc.io/
Whitepaper:
http://lbtc.io/web/viewer.html
Обозреватель блоков:
http://explorer.lbtc.io

Токеномика и анализ цен LightningBitcoin (LBTC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LightningBitcoin (LBTC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 7,47M
$ 7,47M$ 7,47M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 589,29K
$ 589,29K$ 589,29K
Исторический максимум:
$ 7,4
$ 7,4$ 7,4
Исторический минимум:
$ 0,05135513457072038
$ 0,05135513457072038$ 0,05135513457072038
Текущая цена:
$ 0,07893
$ 0,07893$ 0,07893

Токеномика LightningBitcoin (LBTC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LightningBitcoin (LBTC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBTC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBTC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBTC, изучите текущую цену LBTC!

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История цены LightningBitcoin (LBTC)

Анализ истории цены LBTC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LBTC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.