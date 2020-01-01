Токеномика Libertum (LBM) Откройте для себя ключевую информацию о Libertum (LBM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Libertum (LBM) Libertum предлагает полностью комплексную, масштабируемую и лицензированную инфраструктуру, предназначенную для токенизации реальных активов и доступа к новым финансовым возможностям. Проще говоря, Libertum располагает универсальным протоколом токенизации и лицензированным маркетплейсом, который включает в себя покупку, продажу, торговлю, фарминг и заимствование этих RWA и токенов безопасности. Официальный сайт: https://www.libertum.io/ Whitepaper: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b Купить LBM сейчас!

Токеномика и анализ цен Libertum (LBM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Libertum (LBM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,57M $ 5,57M $ 5,57M Исторический максимум: $ 0,14798 $ 0,14798 $ 0,14798 Исторический минимум: $ 0,01000774750266434 $ 0,01000774750266434 $ 0,01000774750266434 Текущая цена: $ 0,02787 $ 0,02787 $ 0,02787 Узнайте больше о цене Libertum (LBM)

Токеномика Libertum (LBM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Libertum (LBM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LBM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LBM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBM, изучите текущую цену LBM!

Как купить LBM Заинтересованы в добавлении Libertum (LBM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LBM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить LBM на MEXC прямо сейчас!

История цены Libertum (LBM) Анализ истории цены LBM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены LBM прямо сейчас!

Прогноз цены LBM Хотите узнать, куда может двигаться LBM? Наша страница прогноза цены LBM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LBM прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!