Токеномика Libertum (LBM)

Токеномика Libertum (LBM)

Откройте для себя ключевую информацию о Libertum (LBM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Libertum (LBM)

Libertum предлагает полностью комплексную, масштабируемую и лицензированную инфраструктуру, предназначенную для токенизации реальных активов и доступа к новым финансовым возможностям. Проще говоря, Libertum располагает универсальным протоколом токенизации и лицензированным маркетплейсом, который включает в себя покупку, продажу, торговлю, фарминг и заимствование этих RWA и токенов безопасности.

Официальный сайт:
https://www.libertum.io/
Whitepaper:
https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b

Токеномика и анализ цен Libertum (LBM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Libertum (LBM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 200,00M
$ 200,00M$ 200,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,57M
$ 5,57M$ 5,57M
Исторический максимум:
$ 0,14798
$ 0,14798$ 0,14798
Исторический минимум:
$ 0,01000774750266434
$ 0,01000774750266434$ 0,01000774750266434
Текущая цена:
$ 0,02787
$ 0,02787$ 0,02787

Токеномика Libertum (LBM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Libertum (LBM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LBM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LBM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LBM, изучите текущую цену LBM!

Как купить LBM

Заинтересованы в добавлении Libertum (LBM) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки LBM, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Libertum (LBM)

Анализ истории цены LBM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LBM

Хотите узнать, куда может двигаться LBM? Наша страница прогноза цены LBM объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.