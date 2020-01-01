Токеномика Lava Network (LAVA)

Токеномика Lava Network (LAVA)

Откройте для себя ключевую информацию о Lava Network (LAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Lava Network (LAVA)

Lava — это протокол, который координирует трафик от ИИ-агентов, приложений и кошельков на всех блокчейнах. Lava агрегирует поставщиков данных и направляет транзакции и запросы, такие как проверка баланса кошелька, с учетом скорости и надежности провайдера. Протокол уже обеспечил более 3,5 миллиона долларов дохода, а сети и приложения, такие как NEAR, Starknet, Filecoin и Axelar, выплачивают стейкерам и провайдерам LAVA более 1 миллиона долларов за предоставление сверхнадежного сервиса. Если блокчейны — это города, то Lava владеет дорогами.

Официальный сайт:
https://www.lavanet.xyz/
Whitepaper:
https://www.lavanet.xyz/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://lava.explorers.guru/

Токеномика и анализ цен Lava Network (LAVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lava Network (LAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 55,28M
$ 55,28M$ 55,28M
Исторический максимум:
$ 0,2028
$ 0,2028$ 0,2028
Исторический минимум:
$ 0,03594416552789407
$ 0,03594416552789407$ 0,03594416552789407
Текущая цена:
$ 0,05528
$ 0,05528$ 0,05528

Токеномика Lava Network (LAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Lava Network (LAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LAVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LAVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAVA, изучите текущую цену LAVA!

Как купить LAVA

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История цены Lava Network (LAVA)

Анализ истории цены LAVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены LAVA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.