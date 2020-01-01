Токеномика Lava Network (LAVA) Откройте для себя ключевую информацию о Lava Network (LAVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lava Network (LAVA) Lava — это протокол, который координирует трафик от ИИ-агентов, приложений и кошельков на всех блокчейнах. Lava агрегирует поставщиков данных и направляет транзакции и запросы, такие как проверка баланса кошелька, с учетом скорости и надежности провайдера. Протокол уже обеспечил более 3,5 миллиона долларов дохода, а сети и приложения, такие как NEAR, Starknet, Filecoin и Axelar, выплачивают стейкерам и провайдерам LAVA более 1 миллиона долларов за предоставление сверхнадежного сервиса. Если блокчейны — это города, то Lava владеет дорогами. Официальный сайт: https://www.lavanet.xyz/ Whitepaper: https://www.lavanet.xyz/whitepaper Обозреватель блоков: https://lava.explorers.guru/ Купить LAVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Lava Network (LAVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lava Network (LAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,28M $ 55,28M $ 55,28M Исторический максимум: $ 0,2028 $ 0,2028 $ 0,2028 Исторический минимум: $ 0,03594416552789407 $ 0,03594416552789407 $ 0,03594416552789407 Текущая цена: $ 0,05528 $ 0,05528 $ 0,05528 Узнайте больше о цене Lava Network (LAVA)

Токеномика Lava Network (LAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lava Network (LAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAVA, изучите текущую цену LAVA!

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