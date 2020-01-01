Токеномика Lava Network (LAVA)
Информация о Lava Network (LAVA)
Lava — это протокол, который координирует трафик от ИИ-агентов, приложений и кошельков на всех блокчейнах. Lava агрегирует поставщиков данных и направляет транзакции и запросы, такие как проверка баланса кошелька, с учетом скорости и надежности провайдера. Протокол уже обеспечил более 3,5 миллиона долларов дохода, а сети и приложения, такие как NEAR, Starknet, Filecoin и Axelar, выплачивают стейкерам и провайдерам LAVA более 1 миллиона долларов за предоставление сверхнадежного сервиса. Если блокчейны — это города, то Lava владеет дорогами.
Токеномика и анализ цен Lava Network (LAVA)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lava Network (LAVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Lava Network (LAVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Lava Network (LAVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов LAVA, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов LAVA.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAVA, изучите текущую цену LAVA!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 LAVA = 0,05528 USD