Токеномика LAIKA (LAIKA) Откройте для себя ключевую информацию о LAIKA (LAIKA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LAIKA (LAIKA) Первый управляемый сообществом мем SuperVerse в сети Solana, где мы объединяем людей из разных метаверсий, сетей и протоколов, чтобы запустить Laika на Луну в трехступенчатой космической миссии. Laika - это больше, чем просто мемкоин. Laika - это движение. Laika - это доказательство того, что если мы объединимся в глобальное сообщество, то сможем достичь невозможного. Официальный сайт: https://laika.org/ Whitepaper: https://laika.org/whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/Euoq6CyQFCjCVSLR9wFaUPDW19Y6ZHwEcJoZsEi643i1 Купить LAIKA сейчас!

Токеномика и анализ цен LAIKA (LAIKA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LAIKA (LAIKA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Исторический максимум: $ 0,0003 $ 0,0003 $ 0,0003 Исторический минимум: $ 0,000001617738616244 $ 0,000001617738616244 $ 0,000001617738616244 Текущая цена: $ 0,00000213 $ 0,00000213 $ 0,00000213 Узнайте больше о цене LAIKA (LAIKA)

Токеномика LAIKA (LAIKA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LAIKA (LAIKA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LAIKA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LAIKA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LAIKA, изучите текущую цену LAIKA!

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