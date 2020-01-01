Токеномика Kryll (KRL) Откройте для себя ключевую информацию о Kryll (KRL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kryll (KRL) Kryll³ – это комплексная платформа, использующая технологии искусственного интеллекта для обеспечения криптоинвесторов знаниями и инструментами для навигации по криптофинансам. ИИ-ассистент "Agent K" выступает в роли вашего web3-помощника, персонализируя рекомендации по оптимизации портфелей цифровых активов и облегчая криптовалютные DYOR. Официальный сайт: https://kryll.io/ Whitepaper: https://www.kryll.io/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Купить KRL сейчас!

Токеномика и анализ цен Kryll (KRL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kryll (KRL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,61M $ 12,61M $ 12,61M Общее предложение: $ 49,42M $ 49,42M $ 49,42M Оборотное предложение: $ 39,90M $ 39,90M $ 39,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,62M $ 15,62M $ 15,62M Исторический максимум: $ 0,96 $ 0,96 $ 0,96 Исторический минимум: $ 0,0214475563255 $ 0,0214475563255 $ 0,0214475563255 Текущая цена: $ 0,3161 $ 0,3161 $ 0,3161 Узнайте больше о цене Kryll (KRL)

Токеномика Kryll (KRL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kryll (KRL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KRL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KRL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KRL, изучите текущую цену KRL!

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