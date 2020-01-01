Токеномика Koala AI (KOKO)

Токеномика Koala AI (KOKO)

Откройте для себя ключевую информацию о Koala AI (KOKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Koala AI (KOKO)

Koala AI - это проект, запущенный в сети Solana, который одновременно является мемкоином и приложением для создания высококачественных изображений с помощью искусственного интеллекта.

Официальный сайт:
https://www.koalaai.vip/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW

Токеномика и анализ цен Koala AI (KOKO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koala AI (KOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,12M
$ 4,12M$ 4,12M
Общее предложение:
$ 9,95T
$ 9,95T$ 9,95T
Оборотное предложение:
$ 9,11T
$ 9,11T$ 9,11T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,50M
$ 4,50M$ 4,50M
Исторический максимум:
$ 0,0000086
$ 0,0000086$ 0,0000086
Исторический минимум:
$ 0,000000152909988393
$ 0,000000152909988393$ 0,000000152909988393
Текущая цена:
$ 0,0000004527
$ 0,0000004527$ 0,0000004527

Токеномика Koala AI (KOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Koala AI (KOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KOKO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KOKO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOKO, изучите текущую цену KOKO!

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История цены Koala AI (KOKO)

Анализ истории цены KOKO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.