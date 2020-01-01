Токеномика Koala AI (KOKO) Откройте для себя ключевую информацию о Koala AI (KOKO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Koala AI (KOKO) Koala AI - это проект, запущенный в сети Solana, который одновременно является мемкоином и приложением для создания высококачественных изображений с помощью искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://www.koalaai.vip/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW Купить KOKO сейчас!

Токеномика и анализ цен Koala AI (KOKO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koala AI (KOKO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,12M $ 4,12M $ 4,12M Общее предложение: $ 9,95T $ 9,95T $ 9,95T Оборотное предложение: $ 9,11T $ 9,11T $ 9,11T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,50M $ 4,50M $ 4,50M Исторический максимум: $ 0,0000086 $ 0,0000086 $ 0,0000086 Исторический минимум: $ 0,000000152909988393 $ 0,000000152909988393 $ 0,000000152909988393 Текущая цена: $ 0,0000004527 $ 0,0000004527 $ 0,0000004527 Узнайте больше о цене Koala AI (KOKO)

Токеномика Koala AI (KOKO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koala AI (KOKO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOKO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOKO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOKO, изучите текущую цену KOKO!

Как купить KOKO Заинтересованы в добавлении Koala AI (KOKO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки KOKO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить KOKO на MEXC прямо сейчас!

История цены Koala AI (KOKO) Анализ истории цены KOKO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены KOKO прямо сейчас!

Прогноз цены KOKO Хотите узнать, куда может двигаться KOKO? Наша страница прогноза цены KOKO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KOKO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!