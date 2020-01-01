Токеномика Calamari Network (KMA) Откройте для себя ключевую информацию о Calamari Network (KMA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Calamari Network (KMA) Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Официальный сайт: https://www.calamari.network/ Обозреватель блоков: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0 Купить KMA сейчас!

Токеномика и анализ цен Calamari Network (KMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Calamari Network (KMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,31B $ 1,31B $ 1,31B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 386,59K $ 386,59K $ 386,59K Исторический максимум: $ 0,09699 $ 0,09699 $ 0,09699 Исторический минимум: $ 0,000055085950683925 $ 0,000055085950683925 $ 0,000055085950683925 Текущая цена: $ 0,00029623 $ 0,00029623 $ 0,00029623 Узнайте больше о цене Calamari Network (KMA)

Токеномика Calamari Network (KMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Calamari Network (KMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KMA, изучите текущую цену KMA!

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