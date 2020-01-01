Токеномика Klever Finance (KFI) Откройте для себя ключевую информацию о Klever Finance (KFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Klever Finance (KFI) Klever Finance - это токен управления блокчейна Klever. Держатели токена KFI будут оказывать существенное влияние на функционирование блокчейна Klever и будут иметь полный контроль над конфигурацией протокола приложений (например, над стоимостью и функциональными возможностями приложений), а также полномочия по утверждению новых приложений с помощью системы голосования на цепочке. Официальный сайт: https://klever.org/ Whitepaper: https://docs.klever.finance/ Обозреватель блоков: https://kleverscan.org/asset/KFI Купить KFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Klever Finance (KFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klever Finance (KFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,87M $ 9,87M $ 9,87M Исторический максимум: $ 1,679 $ 1,679 $ 1,679 Исторический минимум: $ 0,30255480582300115 $ 0,30255480582300115 $ 0,30255480582300115 Текущая цена: $ 0,47 $ 0,47 $ 0,47 Узнайте больше о цене Klever Finance (KFI)

Токеномика Klever Finance (KFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Klever Finance (KFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KFI, изучите текущую цену KFI!

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