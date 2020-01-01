Токеномика Klever Finance (KFI)

Токеномика Klever Finance (KFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Klever Finance (KFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Klever Finance (KFI)

Klever Finance - это токен управления блокчейна Klever. Держатели токена KFI будут оказывать существенное влияние на функционирование блокчейна Klever и будут иметь полный контроль над конфигурацией протокола приложений (например, над стоимостью и функциональными возможностями приложений), а также полномочия по утверждению новых приложений с помощью системы голосования на цепочке.

Официальный сайт:
https://klever.org/
Whitepaper:
https://docs.klever.finance/
Обозреватель блоков:
https://kleverscan.org/asset/KFI

Токеномика и анализ цен Klever Finance (KFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Klever Finance (KFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,87M
$ 9,87M$ 9,87M
Исторический максимум:
$ 1,679
$ 1,679$ 1,679
Исторический минимум:
$ 0,30255480582300115
$ 0,30255480582300115$ 0,30255480582300115
Текущая цена:
$ 0,47
$ 0,47$ 0,47

Токеномика Klever Finance (KFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Klever Finance (KFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KFI, изучите текущую цену KFI!

Как купить KFI

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История цены Klever Finance (KFI)

Анализ истории цены KFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KFI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.