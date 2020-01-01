Токеномика Kangamoon (KANG) Откройте для себя ключевую информацию о Kangamoon (KANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kangamoon (KANG) Kangamoon - это криптовалютный проект, управляемый сообществом, который объединяет культуру мемов, Game-Fi и Social-Fi для создания уникальной экосистемы. Интеграция модели "Играй и зарабатывай" еще больше расширяет экосистему, используя растущий рынок Game-Fi и Social-Fi, а также придавая токену $KANG больше полезности. Официальный сайт: https://kangamoon.game Whitepaper: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Купить KANG сейчас!

Токеномика и анализ цен Kangamoon (KANG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kangamoon (KANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,09216 $ 0,09216 $ 0,09216 Исторический минимум: $ 0,000526942805301749 $ 0,000526942805301749 $ 0,000526942805301749 Текущая цена: $ 0,0005207 $ 0,0005207 $ 0,0005207 Узнайте больше о цене Kangamoon (KANG)

Токеномика Kangamoon (KANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kangamoon (KANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KANG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KANG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KANG, изучите текущую цену KANG!

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