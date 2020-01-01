Токеномика Kangamoon (KANG)

Токеномика Kangamoon (KANG)

Откройте для себя ключевую информацию о Kangamoon (KANG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kangamoon (KANG)

Kangamoon - это криптовалютный проект, управляемый сообществом, который объединяет культуру мемов, Game-Fi и Social-Fi для создания уникальной экосистемы. Интеграция модели "Играй и зарабатывай" еще больше расширяет экосистему, используя растущий рынок Game-Fi и Social-Fi, а также придавая токену $KANG больше полезности.

Официальный сайт:
https://kangamoon.game
Whitepaper:
https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4

Токеномика и анализ цен Kangamoon (KANG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kangamoon (KANG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,09216
$ 0,09216$ 0,09216
Исторический минимум:
$ 0,000526942805301749
$ 0,000526942805301749$ 0,000526942805301749
Текущая цена:
$ 0,0005207
$ 0,0005207$ 0,0005207

Токеномика Kangamoon (KANG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kangamoon (KANG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KANG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KANG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KANG, изучите текущую цену KANG!

Как купить KANG

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История цены Kangamoon (KANG)

Анализ истории цены KANG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KANG

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.