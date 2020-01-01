Токеномика Joltify (JOLT) Откройте для себя ключевую информацию о Joltify (JOLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Joltify (JOLT) Joltify революционизирует возможности разработчиков, сочетая скорость Cosmos, гибкость Ethereum и бесшовную интеграцию реальных активов на уникальном децентрализованном блокчейне L1. Официальный сайт: https://www.joltify.io/ Whitepaper: https://docs.joltify.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x7Db21353A0c4659B6A9a0519066aa8D52639Dfa5 Купить JOLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Joltify (JOLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Joltify (JOLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 4,01M $ 4,01M $ 4,01M Исторический максимум: $ 0,88 $ 0,88 $ 0,88 Исторический минимум: $ 0,002848679609107114 $ 0,002848679609107114 $ 0,002848679609107114 Текущая цена: $ 0,00801 $ 0,00801 $ 0,00801 Узнайте больше о цене Joltify (JOLT)

Токеномика Joltify (JOLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Joltify (JOLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JOLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JOLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JOLT, изучите текущую цену JOLT!

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