Токеномика JEWEL (JEWEL)

Откройте для себя ключевую информацию о JEWEL (JEWEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-08 02:39:19 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен JEWEL (JEWEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене JEWEL (JEWEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,00M
Общее предложение:
$ 121,01M
Оборотное предложение:
$ 113,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,27M
Исторический максимум:
$ 24,33
Исторический минимум:
$ 0,010132781636744387
Текущая цена:
$ 0,03525
Информация о JEWEL (JEWEL)

Описание токена JEWEL: DeFi Kingdoms – это кроссчейн фэнтезийная ролевая игра, построенная на экосистемах DFKChain, Kaia и Metis. Токен JEWEL – основной токен экосистемы DeFi Kingdoms, используемый для стейкинга, газа, управления и многого другого!

Также, если вам нужна конечная точка для циркулирующего предложения JEWEL, вы можете использовать: https://supply.defikingdoms.com/jewel или https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Официальный сайт:
https://defikingdoms.com/
Whitepaper:
https://docs.defikingdoms.com/
Обозреватель блоков:
https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f

Токеномика JEWEL (JEWEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики JEWEL (JEWEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JEWEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JEWEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JEWEL, изучите текущую цену JEWEL!

Как купить JEWEL

Заинтересованы в добавлении JEWEL (JEWEL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки JEWEL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены JEWEL (JEWEL)

Анализ истории цены JEWEL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены JEWEL

Хотите узнать, куда может двигаться JEWEL? Наша страница прогноза цены JEWEL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

