Токеномика IXFI (IXFI)

Токеномика и анализ цен IXFI (IXFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IXFI (IXFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,60M $ 31,60M $ 31,60M Исторический максимум: $ 0,025 $ 0,025 $ 0,025 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00632 $ 0,00632 $ 0,00632 Узнайте больше о цене IXFI (IXFI) Купить IXFI сейчас!

IXFI запустил свой нативный токен $IXFI в качестве утилитарного слоя в глобальной экосистеме криптовалют, которая начала функционировать в 2021 году. Токен поддерживает ряд видов деятельности в экосистеме, включая скидки на комиссии, стейкинг и доступ к эксклюзивным программам, таким как лаунчпэд и кешбэк-награды.

Официальный сайт: https://www.ixfi.com/
Whitepaper: https://www.ixfi.com/go/whitepaper/
Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xeb32e776b75707487d044c5b75462a11f72b905c

Токеномика IXFI (IXFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IXFI (IXFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IXFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IXFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXFI, изучите текущую цену IXFI!

История цены IXFI (IXFI) Анализ истории цены IXFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IXFI Хотите узнать, куда может двигаться IXFI? Наша страница прогноза цены IXFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

