Токеномика IXFI (IXFI)

Откройте для себя ключевую информацию о IXFI (IXFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:38:35 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен IXFI (IXFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IXFI (IXFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,60M
$ 31,60M$ 31,60M
Исторический максимум:
$ 0,025
$ 0,025$ 0,025
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,00632
$ 0,00632$ 0,00632

Информация о IXFI (IXFI)

IXFI запустил свой нативный токен $IXFI в качестве утилитарного слоя в глобальной экосистеме криптовалют, которая начала функционировать в 2021 году. Токен поддерживает ряд видов деятельности в экосистеме, включая скидки на комиссии, стейкинг и доступ к эксклюзивным программам, таким как лаунчпэд и кешбэк-награды.

Официальный сайт:
https://www.ixfi.com/
Whitepaper:
https://www.ixfi.com/go/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xeb32e776b75707487d044c5b75462a11f72b905c

Токеномика IXFI (IXFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IXFI (IXFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IXFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IXFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IXFI, изучите текущую цену IXFI!

Как купить IXFI

Заинтересованы в добавлении IXFI (IXFI) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки IXFI, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены IXFI (IXFI)

Анализ истории цены IXFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены IXFI

Хотите узнать, куда может двигаться IXFI? Наша страница прогноза цены IXFI объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

