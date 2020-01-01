Токеномика Ithaca Protocol (ITHACA) Откройте для себя ключевую информацию о Ithaca Protocol (ITHACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ithaca Protocol (ITHACA) Ithaca – это некастодиальный, композитный протокол опционов, позволяющий оптимально распределять риски по временным и событийным горизонтам для профессиональных и частных пользователей, а также модульная децентрализованная инфраструктура для создания и вывода на рынок полноценных рынков опционов, стратегий опционов и структурированных продуктов на любой базовый актив. Официальный сайт: https://www.ithacaprotocol.io/ Whitepaper: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Купить ITHACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Ithaca Protocol (ITHACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ithaca Protocol (ITHACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 424,46K $ 424,46K $ 424,46K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 79,79M $ 79,79M $ 79,79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,32M $ 5,32M $ 5,32M Исторический максимум: $ 0,14663 $ 0,14663 $ 0,14663 Исторический минимум: $ 0,005436287840451499 $ 0,005436287840451499 $ 0,005436287840451499 Текущая цена: $ 0,00532 $ 0,00532 $ 0,00532 Узнайте больше о цене Ithaca Protocol (ITHACA)

Токеномика Ithaca Protocol (ITHACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ithaca Protocol (ITHACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ITHACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ITHACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ITHACA, изучите текущую цену ITHACA!

Как купить ITHACA Заинтересованы в добавлении Ithaca Protocol (ITHACA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ITHACA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ITHACA на MEXC прямо сейчас!

История цены Ithaca Protocol (ITHACA) Анализ истории цены ITHACA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ITHACA прямо сейчас!

Прогноз цены ITHACA Хотите узнать, куда может двигаться ITHACA? Наша страница прогноза цены ITHACA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ITHACA прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!