Токеномика Ithaca Protocol (ITHACA)

Токеномика Ithaca Protocol (ITHACA)

Откройте для себя ключевую информацию о Ithaca Protocol (ITHACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca – это некастодиальный, композитный протокол опционов, позволяющий оптимально распределять риски по временным и событийным горизонтам для профессиональных и частных пользователей, а также модульная децентрализованная инфраструктура для создания и вывода на рынок полноценных рынков опционов, стратегий опционов и структурированных продуктов на любой базовый актив.

Официальный сайт:
https://www.ithacaprotocol.io/
Whitepaper:
https://docs.ithacaprotocol.io/docs/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca

Токеномика и анализ цен Ithaca Protocol (ITHACA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ithaca Protocol (ITHACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 424,46K
$ 424,46K$ 424,46K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 79,79M
$ 79,79M$ 79,79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,32M
$ 5,32M$ 5,32M
Исторический максимум:
$ 0,14663
$ 0,14663$ 0,14663
Исторический минимум:
$ 0,005436287840451499
$ 0,005436287840451499$ 0,005436287840451499
Текущая цена:
$ 0,00532
$ 0,00532$ 0,00532

Токеномика Ithaca Protocol (ITHACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ithaca Protocol (ITHACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ITHACA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ITHACA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ITHACA, изучите текущую цену ITHACA!

Как купить ITHACA

Заинтересованы в добавлении Ithaca Protocol (ITHACA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ITHACA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Ithaca Protocol (ITHACA)

Анализ истории цены ITHACA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ITHACA

Хотите узнать, куда может двигаться ITHACA? Наша страница прогноза цены ITHACA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.