Токеномика Ispolink Token (ISP)

Токеномика Ispolink Token (ISP)

Откройте для себя ключевую информацию о Ispolink Token (ISP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Ispolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Официальный сайт:
https://ispolink.com/
Whitepaper:
https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Токеномика и анализ цен Ispolink Token (ISP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ispolink Token (ISP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,44M
$ 2,44M$ 2,44M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 7,68B
$ 7,68B$ 7,68B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,0189
$ 0,0189$ 0,0189
Исторический минимум:
$ 0,000281509676130773
$ 0,000281509676130773$ 0,000281509676130773
Текущая цена:
$ 0,0003173
$ 0,0003173$ 0,0003173

Токеномика Ispolink Token (ISP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Ispolink Token (ISP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ISP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ISP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISP, изучите текущую цену ISP!

Как купить ISP

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История цены Ispolink Token (ISP)

Анализ истории цены ISP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.