Токеномика Ispolink Token (ISP) Откройте для себя ключевую информацию о Ispolink Token (ISP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ispolink Token (ISP) Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. Официальный сайт: https://ispolink.com/ Whitepaper: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 Купить ISP сейчас!

Токеномика и анализ цен Ispolink Token (ISP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ispolink Token (ISP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 7,68B $ 7,68B $ 7,68B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,0189 $ 0,0189 $ 0,0189 Исторический минимум: $ 0,000281509676130773 $ 0,000281509676130773 $ 0,000281509676130773 Текущая цена: $ 0,0003173 $ 0,0003173 $ 0,0003173 Узнайте больше о цене Ispolink Token (ISP)

Токеномика Ispolink Token (ISP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ispolink Token (ISP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISP, изучите текущую цену ISP!

Как купить ISP Заинтересованы в добавлении Ispolink Token (ISP) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ISP, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ISP на MEXC прямо сейчас!

История цены Ispolink Token (ISP) Анализ истории цены ISP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ISP прямо сейчас!

Прогноз цены ISP Хотите узнать, куда может двигаться ISP? Наша страница прогноза цены ISP объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ISP прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!