Токеномика Nifty Island (ISLAND) Откройте для себя ключевую информацию о Nifty Island (ISLAND), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nifty Island (ISLAND) Nifty Island создает игровой web3-уровень, открытую игровую платформу на основе пользовательского контента, где сообщества NFT, мемкоинов и web3 могут играть, создавать и получать вознаграждения. Официальный сайт: https://www.niftyisland.com Whitepaper: https://guide.niftyisland.com Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Купить ISLAND сейчас!

Токеномика и анализ цен Nifty Island (ISLAND) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nifty Island (ISLAND), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 171,55M $ 171,55M $ 171,55M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,38M $ 10,38M $ 10,38M Исторический максимум: $ 0,7836 $ 0,7836 $ 0,7836 Исторический минимум: $ 0,010807185457981238 $ 0,010807185457981238 $ 0,010807185457981238 Текущая цена: $ 0,01038 $ 0,01038 $ 0,01038 Узнайте больше о цене Nifty Island (ISLAND)

Токеномика Nifty Island (ISLAND): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nifty Island (ISLAND) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ISLAND, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ISLAND. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ISLAND, изучите текущую цену ISLAND!

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