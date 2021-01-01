Токеномика Inverse DAO (INV) Откройте для себя ключевую информацию о Inverse DAO (INV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Inverse DAO (INV) Inverse Finance - это протокол, который предлагает пассивное инвестирование без потерь в любой токен по стратегии Dollar-Cost Averaging с использованием доходности стэйблкоинов. Начиная с ETH. Официальный сайт: https://inverse.finance/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Купить INV сейчас!

Токеномика и анализ цен Inverse DAO (INV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Inverse DAO (INV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 16,14M $ 16,14M $ 16,14M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 603,24K $ 603,24K $ 603,24K FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2 001,66 $ 2 001,66 $ 2 001,66 Исторический минимум: $ 20,738103277153993 $ 20,738103277153993 $ 20,738103277153993 Текущая цена: $ 26,76 $ 26,76 $ 26,76 Узнайте больше о цене Inverse DAO (INV)

Токеномика Inverse DAO (INV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Inverse DAO (INV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов INV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов INV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INV, изучите текущую цену INV!

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История цены Inverse DAO (INV) Анализ истории цены INV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены INV прямо сейчас!

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