Токеномика Honeyland (HXD) Откройте для себя ключевую информацию о Honeyland (HXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Honeyland (HXD) Honeyland – это первая мобильная стратегическая игра FTP (Free To Play) от Hexagon Studios, одобренная и доступная в Google Play Store и Apple App Store. Студия создает высококачественные игры и масштабно распространяет их среди миллионов игроков по всему миру. HXD – единый служебный токен Honeyland, который можно использовать как в игре, так и за ее пределами. Инвесторами и партнерами Honeyland являются такие крупные компании, как Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team и т.д. Официальный сайт: https://honey.land/ Whitepaper: https://docs.honey.land/hc/en/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug Купить HXD сейчас!

Токеномика и анализ цен Honeyland (HXD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honeyland (HXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,282 $ 0,282 $ 0,282 Исторический минимум: $ 0,003398591323270338 $ 0,003398591323270338 $ 0,003398591323270338 Текущая цена: $ 0,00381 $ 0,00381 $ 0,00381 Узнайте больше о цене Honeyland (HXD)

Токеномика Honeyland (HXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Honeyland (HXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HXD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HXD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HXD, изучите текущую цену HXD!

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