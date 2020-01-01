Токеномика Honeyland (HXD)
Информация о Honeyland (HXD)
Honeyland – это первая мобильная стратегическая игра FTP (Free To Play) от Hexagon Studios, одобренная и доступная в Google Play Store и Apple App Store. Студия создает высококачественные игры и масштабно распространяет их среди миллионов игроков по всему миру. HXD – единый служебный токен Honeyland, который можно использовать как в игре, так и за ее пределами. Инвесторами и партнерами Honeyland являются такие крупные компании, как Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team и т.д.
Токеномика и анализ цен Honeyland (HXD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honeyland (HXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Honeyland (HXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Honeyland (HXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HXD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HXD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HXD, изучите текущую цену HXD!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 HXD = 0,00381 USD