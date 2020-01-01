Токеномика Honeyland (HXD)

Токеномика Honeyland (HXD)

Откройте для себя ключевую информацию о Honeyland (HXD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Honeyland (HXD)

Honeyland – это первая мобильная стратегическая игра FTP (Free To Play) от Hexagon Studios, одобренная и доступная в Google Play Store и Apple App Store. Студия создает высококачественные игры и масштабно распространяет их среди миллионов игроков по всему миру. HXD – единый служебный токен Honeyland, который можно использовать как в игре, так и за ее пределами. Инвесторами и партнерами Honeyland являются такие крупные компании, как Solana, Magic Eden, Samsung, Master Card, Cibona Basket Ball team и т.д.

Официальный сайт:
https://honey.land/
Whitepaper:
https://docs.honey.land/hc/en/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3dgCCb15HMQSA4Pn3Tfii5vRk7aRqTH95LJjxzsG2Mug

Токеномика и анализ цен Honeyland (HXD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Honeyland (HXD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
--
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,282
$ 0,282$ 0,282
Исторический минимум:
$ 0,003398591323270338
$ 0,003398591323270338$ 0,003398591323270338
Текущая цена:
$ 0,00381
$ 0,00381$ 0,00381

Токеномика Honeyland (HXD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Honeyland (HXD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HXD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HXD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HXD, изучите текущую цену HXD!

Как купить HXD

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История цены Honeyland (HXD)

Анализ истории цены HXD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.