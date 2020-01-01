Токеномика Hatom (HTM) Откройте для себя ключевую информацию о Hatom (HTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hatom (HTM) Hatom создала полноценную экосистему для развития DeFi на MultiversX, предлагая ряд продуктов, призванных сформировать ландшафт, включая протокол кредитования и заимствования, ликвидный стейблкоин, собственный стейблкоин и кредитование как сервис. Экосистема Hatom стремится предоставить пользователям безопасный, прозрачный и удобный доступ к сервисам DeFi, уделяя особое внимание масштабируемости и безопасности блокчейна MultiversX. Официальный сайт: http://hatom.com/ Whitepaper: https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55 Купить HTM сейчас!

Токеномика и анализ цен Hatom (HTM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hatom (HTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 16,67M $ 16,67M $ 16,67M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,55M $ 13,55M $ 13,55M Исторический максимум: $ 3,569 $ 3,569 $ 3,569 Исторический минимум: $ 0,11877757628610289 $ 0,11877757628610289 $ 0,11877757628610289 Текущая цена: $ 0,1355 $ 0,1355 $ 0,1355 Узнайте больше о цене Hatom (HTM)

Токеномика Hatom (HTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hatom (HTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HTM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HTM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HTM, изучите текущую цену HTM!

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