Токеномика Hatom (HTM)

Токеномика Hatom (HTM)

Откройте для себя ключевую информацию о Hatom (HTM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hatom (HTM)

Hatom создала полноценную экосистему для развития DeFi на MultiversX, предлагая ряд продуктов, призванных сформировать ландшафт, включая протокол кредитования и заимствования, ликвидный стейблкоин, собственный стейблкоин и кредитование как сервис. Экосистема Hatom стремится предоставить пользователям безопасный, прозрачный и удобный доступ к сервисам DeFi, уделяя особое внимание масштабируемости и безопасности блокчейна MultiversX.

Официальный сайт:
http://hatom.com/
Whitepaper:
https://docs.hatom.com/getting-started/learn-more-about-hatom-token/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://explorer.multiversx.com/tokens/HTM-f51d55

Токеномика и анализ цен Hatom (HTM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hatom (HTM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,26M
$ 2,26M$ 2,26M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 16,67M
$ 16,67M$ 16,67M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,55M
$ 13,55M$ 13,55M
Исторический максимум:
$ 3,569
$ 3,569$ 3,569
Исторический минимум:
$ 0,11877757628610289
$ 0,11877757628610289$ 0,11877757628610289
Текущая цена:
$ 0,1355
$ 0,1355$ 0,1355

Токеномика Hatom (HTM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hatom (HTM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HTM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HTM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HTM, изучите текущую цену HTM!

Как купить HTM

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История цены Hatom (HTM)

Анализ истории цены HTM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HTM

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.