Токеномика Greever (GVL) Откройте для себя ключевую информацию о Greever (GVL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Greever (GVL) GREEVER - это Web3-приложение, в котором сочетаются элементы Game-Fi и Social-Fi на базе D2E (водите и зарабатывайте). GREEVER разработан для автомобилей - основного транспорта в современном обществе. Официальный сайт: https://greever.io Whitepaper: https://greever.gitbook.io/eng/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x1a1027b2c787c362ae6e4a6495bfcc8fb3e9aebd Купить GVL сейчас!

Токеномика и анализ цен Greever (GVL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Greever (GVL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,78M $ 7,78M $ 7,78M Исторический максимум: $ 0,299 $ 0,299 $ 0,299 Исторический минимум: $ 0,000599866028522227 $ 0,000599866028522227 $ 0,000599866028522227 Текущая цена: $ 0,0077848 $ 0,0077848 $ 0,0077848 Узнайте больше о цене Greever (GVL)

Токеномика Greever (GVL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Greever (GVL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GVL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GVL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GVL, изучите текущую цену GVL!

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