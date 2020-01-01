Токеномика Gorbagana (GOR) Откройте для себя ключевую информацию о Gorbagana (GOR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Gorbagana (GOR) Официальный сайт: https://gorbaganachain.xyz/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/71Jvq4Epe2FCJ7JFSF7jLXdNk1Wy4Bhqd9iL6bEFELvg Купить GOR сейчас!

Токеномика и анализ цен Gorbagana (GOR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Gorbagana (GOR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 19,86M $ 19,86M $ 19,86M Исторический максимум: $ 0,060192 $ 0,060192 $ 0,060192 Исторический минимум: $ 0,015372919385837163 $ 0,015372919385837163 $ 0,015372919385837163 Текущая цена: $ 0,019864 $ 0,019864 $ 0,019864 Узнайте больше о цене Gorbagana (GOR)

Токеномика Gorbagana (GOR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Gorbagana (GOR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOR, изучите текущую цену GOR!

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