Токеномика GOATS (GOATS)

Токеномика GOATS (GOATS)

Откройте для себя ключевую информацию о GOATS (GOATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GOATS (GOATS)

GOATS — это игровая платформа на тему мемов, где веселье и богатство встречаются на TON. GOATS предлагает обширную библиотеку игр, где пользователи могут играть с $GOATS, получать $GOATS и зарабатывать реальные $TON.

Официальный сайт:
https://ton.goatsbot.xyz/
Whitepaper:
https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem

Токеномика и анализ цен GOATS (GOATS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOATS (GOATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 20,00B
$ 20,00B$ 20,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,23M
$ 1,23M$ 1,23M
Исторический максимум:
$ 0,002954
$ 0,002954$ 0,002954
Исторический минимум:
$ 0,000059630367194891
$ 0,000059630367194891$ 0,000059630367194891
Текущая цена:
$ 0,00006149
$ 0,00006149$ 0,00006149

Токеномика GOATS (GOATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOATS (GOATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOATS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOATS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATS, изучите текущую цену GOATS!

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История цены GOATS (GOATS)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.