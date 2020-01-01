Токеномика GOATS (GOATS) Откройте для себя ключевую информацию о GOATS (GOATS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOATS (GOATS) GOATS — это игровая платформа на тему мемов, где веселье и богатство встречаются на TON. GOATS предлагает обширную библиотеку игр, где пользователи могут играть с $GOATS, получать $GOATS и зарабатывать реальные $TON. Официальный сайт: https://ton.goatsbot.xyz/ Whitepaper: https://tonviewer.com/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Обозреватель блоков: https://tonscan.org/jetton/EQC2CUQqMJuVkO_ioXE9MvW9ckNBuxqFB7Xce7BgwFnWagem Купить GOATS сейчас!

Токеномика и анализ цен GOATS (GOATS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOATS (GOATS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,23M $ 1,23M $ 1,23M Исторический максимум: $ 0,002954 $ 0,002954 $ 0,002954 Исторический минимум: $ 0,000059630367194891 $ 0,000059630367194891 $ 0,000059630367194891 Текущая цена: $ 0,00006149 $ 0,00006149 $ 0,00006149 Узнайте больше о цене GOATS (GOATS)

Токеномика GOATS (GOATS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOATS (GOATS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOATS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOATS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOATS, изучите текущую цену GOATS!

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