Токеномика Giant Mammoth (GMMT) Откройте для себя ключевую информацию о Giant Mammoth (GMMT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Giant Mammoth (GMMT) Giant Mammoth Chain (GMMT) решает проблему масштабируемости и безопасности и строит сеть высокого уровня. Она предназначена для приложений, которые строят собственную цепь, включая более высокую скорость и более низкие, чем раньше, затраты на сетевой газ, совместимость с EVM и снижение рисков. Официальный сайт: https://mammothlabs.io/ Whitepaper: https://gmmtchain.io/whitepaper/giant_mammoth_whitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://scan.gmmtchain.io/ Купить GMMT сейчас!

Токеномика и анализ цен Giant Mammoth (GMMT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Giant Mammoth (GMMT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,94M $ 6,94M $ 6,94M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,71B $ 1,71B $ 1,71B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,375 $ 3,375 $ 3,375 Исторический минимум: $ 0,003748825011541099 $ 0,003748825011541099 $ 0,003748825011541099 Текущая цена: $ 0,004047 $ 0,004047 $ 0,004047 Узнайте больше о цене Giant Mammoth (GMMT)

Токеномика Giant Mammoth (GMMT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Giant Mammoth (GMMT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GMMT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GMMT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GMMT, изучите текущую цену GMMT!

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