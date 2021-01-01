Токеномика FUTURECOIN (FUTURE)

Токеномика FUTURECOIN (FUTURE)

Откройте для себя ключевую информацию о FUTURECOIN (FUTURE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о FUTURECOIN (FUTURE)

Проект, запущенный в 2021 году с целью создания более стабильной, перспективной и безопасной виртуальной монеты, чем те, которые уже представлены на рынке. FUTURECOIN предназначен для того, чтобы предложить инвесторам возможность инвестировать в будущее, поэтому мы хотим, чтобы эта монета предлагала финансовые данные обо всех проектах, стоящих за ней, 100% прозрачность, а инвесторы получали вознаграждение в виде процента от прибыли, полученной от запущенных проектов.

Официальный сайт:
https://e-futurecoin.com
Whitepaper:
https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b

Токеномика и анализ цен FUTURECOIN (FUTURE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUTURECOIN (FUTURE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 119,68M
$ 119,68M$ 119,68M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,49M
$ 12,49M$ 12,49M
Исторический максимум:
$ 3,0001
$ 3,0001$ 3,0001
Исторический минимум:
$ 0,000007321077276589
$ 0,000007321077276589$ 0,000007321077276589
Текущая цена:
$ 0,10438
$ 0,10438$ 0,10438

Токеномика FUTURECOIN (FUTURE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FUTURECOIN (FUTURE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUTURE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUTURE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUTURE, изучите текущую цену FUTURE!

Как купить FUTURE

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История цены FUTURECOIN (FUTURE)

Анализ истории цены FUTURE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.