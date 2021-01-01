Токеномика FUTURECOIN (FUTURE) Откройте для себя ключевую информацию о FUTURECOIN (FUTURE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FUTURECOIN (FUTURE) Проект, запущенный в 2021 году с целью создания более стабильной, перспективной и безопасной виртуальной монеты, чем те, которые уже представлены на рынке. FUTURECOIN предназначен для того, чтобы предложить инвесторам возможность инвестировать в будущее, поэтому мы хотим, чтобы эта монета предлагала финансовые данные обо всех проектах, стоящих за ней, 100% прозрачность, а инвесторы получали вознаграждение в виде процента от прибыли, полученной от запущенных проектов. Официальный сайт: https://e-futurecoin.com Whitepaper: https://assets.e-futurecoin.com/Future-Coin-WP.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9FBff386a9405b4C98329824418ec02b5C20976b Купить FUTURE сейчас!

Токеномика и анализ цен FUTURECOIN (FUTURE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FUTURECOIN (FUTURE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 119,68M $ 119,68M $ 119,68M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,49M $ 12,49M $ 12,49M Исторический максимум: $ 3,0001 $ 3,0001 $ 3,0001 Исторический минимум: $ 0,000007321077276589 $ 0,000007321077276589 $ 0,000007321077276589 Текущая цена: $ 0,10438 $ 0,10438 $ 0,10438 Узнайте больше о цене FUTURECOIN (FUTURE)

Токеномика FUTURECOIN (FUTURE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FUTURECOIN (FUTURE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUTURE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUTURE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUTURE, изучите текущую цену FUTURE!

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