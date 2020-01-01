Токеномика FreeRossDAO (FREE) Откройте для себя ключевую информацию о FreeRossDAO (FREE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FreeRossDAO (FREE) FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Официальный сайт: https://freerossdao.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Купить FREE сейчас!

Токеномика и анализ цен FreeRossDAO (FREE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FreeRossDAO (FREE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,29B $ 9,29B $ 9,29B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 684,38K $ 684,38K $ 684,38K Исторический максимум: $ 0,01548 $ 0,01548 $ 0,01548 Исторический минимум: $ 0,00003099504278535 $ 0,00003099504278535 $ 0,00003099504278535 Текущая цена: $ 0,00007369 $ 0,00007369 $ 0,00007369 Узнайте больше о цене FreeRossDAO (FREE)

Токеномика FreeRossDAO (FREE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FreeRossDAO (FREE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FREE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FREE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FREE, изучите текущую цену FREE!

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