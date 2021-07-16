Токеномика FOX Token (FOX) Откройте для себя ключевую информацию о FOX Token (FOX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FOX Token (FOX) Помогите сформировать будущее финансов. Токены FOX предоставляют уникальную возможность помочь в формировании организации и позволяют вносить предложения и голосовать по ним. Официальный сайт: https://shapeshift.com/ Whitepaper: https://docs.shapeshift.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Купить FOX сейчас!

Токеномика и анализ цен FOX Token (FOX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FOX Token (FOX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17,31M $ 17,31M $ 17,31M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 772,29M $ 772,29M $ 772,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 1,2852 $ 1,2852 $ 1,2852 Исторический минимум: $ 0,018176800459428835 $ 0,018176800459428835 $ 0,018176800459428835 Текущая цена: $ 0,02241 $ 0,02241 $ 0,02241 Узнайте больше о цене FOX Token (FOX)

Токеномика FOX Token (FOX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FOX Token (FOX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FOX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FOX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FOX, изучите текущую цену FOX!

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