Токеномика FimarkCoin (FMC)
Информация о FimarkCoin (FMC)
FMC — это собственный токен биржи FMCPAY, целью которого является упрощение платежных процессов и обеспечение эффективной совместной оплаты комиссий за транзакции и командировочных расходов. FMCPAY Exchange — это криптовалютная и электронная фондовая биржа, принадлежащая корпорации FUINRE и зарегистрированная для получения лицензии на финансовый бизнес в США. Они создают масштабируемые, безопасные решения на базе блокчейна, которые повышают удобство использования цифровых активов пользователями.
Токеномика и анализ цен FimarkCoin (FMC)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FimarkCoin (FMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика FimarkCoin (FMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FimarkCoin (FMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов FMC, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов FMC.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FMC, изучите текущую цену FMC!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 FMC = 0,0026415 USD