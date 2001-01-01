Токеномика FimarkCoin (FMC) Откройте для себя ключевую информацию о FimarkCoin (FMC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FimarkCoin (FMC) FMC — это собственный токен биржи FMCPAY, целью которого является упрощение платежных процессов и обеспечение эффективной совместной оплаты комиссий за транзакции и командировочных расходов. FMCPAY Exchange — это криптовалютная и электронная фондовая биржа, принадлежащая корпорации FUINRE и зарегистрированная для получения лицензии на финансовый бизнес в США. Они создают масштабируемые, безопасные решения на базе блокчейна, которые повышают удобство использования цифровых активов пользователями. Официальный сайт: https://fimarkcoin.com/ Whitepaper: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Купить FMC сейчас!

Токеномика и анализ цен FimarkCoin (FMC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FimarkCoin (FMC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 128,32B $ 128,32B $ 128,32B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 338,95M $ 338,95M $ 338,95M Исторический максимум: $ 0,0026807 $ 0,0026807 $ 0,0026807 Исторический минимум: $ 0,000566858026838062 $ 0,000566858026838062 $ 0,000566858026838062 Текущая цена: $ 0,0026415 $ 0,0026415 $ 0,0026415 Узнайте больше о цене FimarkCoin (FMC)

Токеномика FimarkCoin (FMC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FimarkCoin (FMC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FMC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FMC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FMC, изучите текущую цену FMC!

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