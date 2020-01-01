Токеномика StaFi (FIS) Откройте для себя ключевую информацию о StaFi (FIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о StaFi (FIS) StaFi – это первый протокол DeFi, разблокирующий ликвидность стейкинговых активов. Пользователи могут совершать стейкинг токенов PoS через StaFi и получать взамен rTokens, которыми можно торговать, получая при этом вознаграждение за стейкинг. rToken – это синтетический дериватив ставки, выпускаемый StaFi для пользователей, когда они совершают стейкинг токенов PoS через приложение StaFi rToken. rTokens привязаны к токенам PoS, размещенным пользователями, и соответствующему вознаграждению за стейкинг. rTokens можно передавать и торговать в любое время. Официальный сайт: https://www.stafi.io/ Whitepaper: https://docs.stafi.io/ Обозреватель блоков: https://stafi.subscan.io/ Купить FIS сейчас!

Токеномика и анализ цен StaFi (FIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене StaFi (FIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,28M $ 9,28M $ 9,28M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 114,14M $ 114,14M $ 114,14M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,7052 $ 0,7052 $ 0,7052 Исторический минимум: $ 0,07624670912313157 $ 0,07624670912313157 $ 0,07624670912313157 Текущая цена: $ 0,08134 $ 0,08134 $ 0,08134 Узнайте больше о цене StaFi (FIS)

Токеномика StaFi (FIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики StaFi (FIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIS, изучите текущую цену FIS!

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