Токеномика Finceptor (FINC)

Токеномика Finceptor (FINC)

Откройте для себя ключевую информацию о Finceptor (FINC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Finceptor (FINC)

Finceptor - это протокол ликвидности DeFi с плагином launchpad, позволяющий незапущенным и публично торгуемым токенам создавать принадлежащую протоколу ликвидность - решение проблемы наемной ликвидности DeFi 1.0.

Официальный сайт:
https://finceptor.app
Whitepaper:
https://docs.finceptor.app/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2

Токеномика и анализ цен Finceptor (FINC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finceptor (FINC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,02M
$ 1,02M$ 1,02M
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 47,61M
$ 47,61M$ 47,61M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,15M
$ 2,15M$ 2,15M
Исторический максимум:
$ 0,3887
$ 0,3887$ 0,3887
Исторический минимум:
$ 0,009502418601103327
$ 0,009502418601103327$ 0,009502418601103327
Текущая цена:
$ 0,0215
$ 0,0215$ 0,0215

Токеномика Finceptor (FINC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Finceptor (FINC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FINC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FINC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINC, изучите текущую цену FINC!

Как купить FINC

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История цены Finceptor (FINC)

Анализ истории цены FINC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FINC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.