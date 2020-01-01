Токеномика Finceptor (FINC) Откройте для себя ключевую информацию о Finceptor (FINC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Finceptor (FINC) Finceptor - это протокол ликвидности DeFi с плагином launchpad, позволяющий незапущенным и публично торгуемым токенам создавать принадлежащую протоколу ликвидность - решение проблемы наемной ликвидности DeFi 1.0. Официальный сайт: https://finceptor.app Whitepaper: https://docs.finceptor.app/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xA856098dCBc1b2B3a9C96C35c32bC4f71E49AEd2 Купить FINC сейчас!

Токеномика и анализ цен Finceptor (FINC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Finceptor (FINC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,02M $ 1,02M $ 1,02M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 47,61M $ 47,61M $ 47,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,15M $ 2,15M $ 2,15M Исторический максимум: $ 0,3887 $ 0,3887 $ 0,3887 Исторический минимум: $ 0,009502418601103327 $ 0,009502418601103327 $ 0,009502418601103327 Текущая цена: $ 0,0215 $ 0,0215 $ 0,0215 Узнайте больше о цене Finceptor (FINC)

Токеномика Finceptor (FINC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Finceptor (FINC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FINC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FINC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINC, изучите текущую цену FINC!

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