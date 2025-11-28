FarmAI сочетает в себе автономные дроны, аналитику ИИ и блокчейн, чтобы преобразовать сельское хозяйство. Больше урожая, меньше отходов, полная прозрачность – от семян до полок. Будущее сельского хозяйства начинается здесь. FarmAI – это место, где DeSci, ReFi и ИИ сходятся, чтобы создать более разумное и экологичное будущее.