Токеномика Medifakt (FAKT) Откройте для себя ключевую информацию о Medifakt (FAKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Medifakt (FAKT) Medifakt будет использовать комбинацию IoT + Blockchain + AI, сочетание этих технологий повысит безопасность данных, собранных с помощью IoT-устройств, и передаст их в децентрализованную сеть, построенную на базе сети Polkadot. Таким образом, данные реального мира, собранные с помощью этих медицинских устройств, позволят решить проблему прозрачности затрат в здравоохранении на разработку лекарств, платежи и страховые взносы. Наряду с этим medifakt будет стремиться использовать передовые возможности машинного обучения для поддержки результатов медицинского обслуживания пациентов более безопасным и соответствующим требованиям способом. Официальный сайт: https://medifakt.com/ Whitepaper: https://medifakt.network/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2 Купить FAKT сейчас!

Токеномика и анализ цен Medifakt (FAKT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medifakt (FAKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 371,10K $ 371,10K $ 371,10K Исторический максимум: $ 0,024 $ 0,024 $ 0,024 Исторический минимум: $ 0,000173569606735217 $ 0,000173569606735217 $ 0,000173569606735217 Текущая цена: $ 0,0003711 $ 0,0003711 $ 0,0003711 Узнайте больше о цене Medifakt (FAKT)

Токеномика Medifakt (FAKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Medifakt (FAKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FAKT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FAKT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAKT, изучите текущую цену FAKT!

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