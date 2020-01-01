Токеномика Medifakt (FAKT)

Токеномика Medifakt (FAKT)

Откройте для себя ключевую информацию о Medifakt (FAKT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Medifakt (FAKT)

Medifakt будет использовать комбинацию IoT + Blockchain + AI, сочетание этих технологий повысит безопасность данных, собранных с помощью IoT-устройств, и передаст их в децентрализованную сеть, построенную на базе сети Polkadot. Таким образом, данные реального мира, собранные с помощью этих медицинских устройств, позволят решить проблему прозрачности затрат в здравоохранении на разработку лекарств, платежи и страховые взносы. Наряду с этим medifakt будет стремиться использовать передовые возможности машинного обучения для поддержки результатов медицинского обслуживания пациентов более безопасным и соответствующим требованиям способом.

Официальный сайт:
https://medifakt.com/
Whitepaper:
https://medifakt.network/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x0262E9374E95B9667B78136C3897Cb4e4Ef7f0c2

Токеномика и анализ цен Medifakt (FAKT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Medifakt (FAKT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 371,10K
$ 371,10K$ 371,10K
Исторический максимум:
$ 0,024
$ 0,024$ 0,024
Исторический минимум:
$ 0,000173569606735217
$ 0,000173569606735217$ 0,000173569606735217
Текущая цена:
$ 0,0003711
$ 0,0003711$ 0,0003711

Токеномика Medifakt (FAKT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Medifakt (FAKT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FAKT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FAKT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FAKT, изучите текущую цену FAKT!

Как купить FAKT

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История цены Medifakt (FAKT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.