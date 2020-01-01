Токеномика Defactor (FACTR) Откройте для себя ключевую информацию о Defactor (FACTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Defactor (FACTR) Defactor — это платформа, которая позволяет токенизировать RWA (активы реального мира) и предприятиям, которые их контролируют, для доступа к ликвидности DeFi. Defactor использует технологию блокчейн для улучшения доступа к целому ряду классов активов, от торгового финансирования и факторинга счетов до государственных облигаций. Официальный сайт: https://defactor.com/ Whitepaper: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5 Купить FACTR сейчас!

Токеномика и анализ цен Defactor (FACTR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defactor (FACTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,19M $ 2,19M $ 2,19M Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 126,94M $ 126,94M $ 126,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,17M $ 5,17M $ 5,17M Исторический максимум: $ 0,247 $ 0,247 $ 0,247 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,017249 $ 0,017249 $ 0,017249 Узнайте больше о цене Defactor (FACTR)

Токеномика Defactor (FACTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Defactor (FACTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FACTR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FACTR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FACTR, изучите текущую цену FACTR!

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