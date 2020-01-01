Токеномика Defactor (FACTR)

Токеномика Defactor (FACTR)

Откройте для себя ключевую информацию о Defactor (FACTR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Defactor (FACTR)

Defactor — это платформа, которая позволяет токенизировать RWA (активы реального мира) и предприятиям, которые их контролируют, для доступа к ликвидности DeFi. Defactor использует технологию блокчейн для улучшения доступа к целому ряду классов активов, от торгового финансирования и факторинга счетов до государственных облигаций.

Официальный сайт:
https://defactor.com/
Whitepaper:
https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5

Токеномика и анализ цен Defactor (FACTR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defactor (FACTR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,19M
$ 2,19M$ 2,19M
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 126,94M
$ 126,94M$ 126,94M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,17M
$ 5,17M$ 5,17M
Исторический максимум:
$ 0,247
$ 0,247$ 0,247
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,017249
$ 0,017249$ 0,017249

Токеномика Defactor (FACTR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Defactor (FACTR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FACTR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FACTR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FACTR, изучите текущую цену FACTR!

Как купить FACTR

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История цены Defactor (FACTR)

Анализ истории цены FACTR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FACTR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.