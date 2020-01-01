Токеномика Friend3 (F3)

Токеномика Friend3 (F3)

Откройте для себя ключевую информацию о Friend3 (F3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Friend3 (F3)

Friend3 — ведущее социальное dApp, где каждый может заводить друзей и получать прибыль в мире Web3. Мы совершаем революцию в сфере социальной монетизации, предлагая настраиваемые сообщества с оплатой за группу и внедряя децентрализованный механизм пожертвований, обеспечивающий пассивный доход для всех. Это усиливает прямые финансовые стимулы для создателей контента, тем самым замыкая экологический цикл экономики создателей.

Официальный сайт:
https://friend3.group/
Whitepaper:
https://docs.friend3.group/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167

Токеномика и анализ цен Friend3 (F3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Friend3 (F3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M
Исторический максимум:
$ 0,2615
$ 0,2615$ 0,2615
Исторический минимум:
$ 0,001736935263798042
$ 0,001736935263798042$ 0,001736935263798042
Текущая цена:
$ 0,00201
$ 0,00201$ 0,00201

Токеномика Friend3 (F3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Friend3 (F3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов F3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов F3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F3, изучите текущую цену F3!

Как купить F3

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История цены Friend3 (F3)

Анализ истории цены F3 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.