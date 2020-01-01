Токеномика Friend3 (F3) Откройте для себя ключевую информацию о Friend3 (F3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Friend3 (F3) Friend3 — ведущее социальное dApp, где каждый может заводить друзей и получать прибыль в мире Web3. Мы совершаем революцию в сфере социальной монетизации, предлагая настраиваемые сообщества с оплатой за группу и внедряя децентрализованный механизм пожертвований, обеспечивающий пассивный доход для всех. Это усиливает прямые финансовые стимулы для создателей контента, тем самым замыкая экологический цикл экономики создателей. Официальный сайт: https://friend3.group/ Whitepaper: https://docs.friend3.group/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9e57e83ad79ac5312ba82940ba037ed30600e167 Купить F3 сейчас!

Токеномика и анализ цен Friend3 (F3) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Friend3 (F3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Исторический максимум: $ 0,2615 $ 0,2615 $ 0,2615 Исторический минимум: $ 0,001736935263798042 $ 0,001736935263798042 $ 0,001736935263798042 Текущая цена: $ 0,00201 $ 0,00201 $ 0,00201 Узнайте больше о цене Friend3 (F3)

Токеномика Friend3 (F3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Friend3 (F3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов F3, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов F3. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой F3, изучите текущую цену F3!

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