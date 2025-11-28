Что такое ETAN

Токеномика и анализ цен Etarn (ETAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etarn (ETAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 747,71K $ 747,71K $ 747,71K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 58,14M $ 58,14M $ 58,14M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,86M $ 12,86M $ 12,86M Исторический максимум: $ 0,14 $ 0,14 $ 0,14 Исторический минимум: $ 0,06178386169721456 $ 0,06178386169721456 $ 0,06178386169721456 Текущая цена: $ 0,01286 $ 0,01286 $ 0,01286 Узнайте больше о цене Etarn (ETAN) Купить ETAN сейчас!

Информация о Etarn (ETAN) Etarn (ETAN) – это проект в сфере Web3, направленный на устойчивое развитие, который превращает систему общественной санитарии в самоподдерживающуюся экосистему благодаря своей инновационной модели «Toilet-to-Earn». Etarn (ETAN) – это проект в сфере Web3, направленный на устойчивое развитие, который превращает систему общественной санитарии в самоподдерживающуюся экосистему благодаря своей инновационной модели «Toilet-to-Earn». Официальный сайт: https://www.etarn.io/en Whitepaper: https://etarn.io/en/whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xe5E1A0a43f307F390887E2a17399172F3F9a3caB

Токеномика Etarn (ETAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Etarn (ETAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ETAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ETAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETAN, изучите текущую цену ETAN!

История цены Etarn (ETAN) Анализ истории цены ETAN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ETAN прямо сейчас! Прогноз цены ETAN Хотите узнать, куда может двигаться ETAN? Наша страница прогноза цены ETAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ETAN прямо сейчас!

