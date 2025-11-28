Токеномика Etarn (ETAN)

Токеномика Etarn (ETAN)

Откройте для себя ключевую информацию о Etarn (ETAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:35:57 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Etarn (ETAN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Etarn (ETAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 747,71K
$ 747,71K$ 747,71K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 58,14M
$ 58,14M$ 58,14M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 12,86M
$ 12,86M$ 12,86M
Исторический максимум:
$ 0,14
$ 0,14$ 0,14
Исторический минимум:
$ 0,06178386169721456
$ 0,06178386169721456$ 0,06178386169721456
Текущая цена:
$ 0,01286
$ 0,01286$ 0,01286

Информация о Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) – это проект в сфере Web3, направленный на устойчивое развитие, который превращает систему общественной санитарии в самоподдерживающуюся экосистему благодаря своей инновационной модели «Toilet-to-Earn».

Официальный сайт:
https://www.etarn.io/en
Whitepaper:
https://etarn.io/en/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xe5E1A0a43f307F390887E2a17399172F3F9a3caB

Токеномика Etarn (ETAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Etarn (ETAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ETAN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ETAN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ETAN, изучите текущую цену ETAN!

Как купить ETAN

Заинтересованы в добавлении Etarn (ETAN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ETAN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Etarn (ETAN)

Анализ истории цены ETAN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ETAN

Хотите узнать, куда может двигаться ETAN? Наша страница прогноза цены ETAN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»