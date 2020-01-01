Токеномика EstateX (ESX) Откройте для себя ключевую информацию о EstateX (ESX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EstateX (ESX) EstateX является первопроходцем в демократизации мирового рынка недвижимости объемом 300 триллионов долларов, решая важнейшие проблемы и делая владение недвижимостью доступным, недорогим и гибким. Используя технологию блокчейн, EstateX дает возможность любому человеку начать создавать диверсифицированный портфель недвижимости, имея всего 100 долларов, разрушая традиционные барьеры и открывая возможности для создания богатства по всему миру. Официальный сайт: https://estatex.eu/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YDyoNV3a-VBPZSM1JmbEO4DS14Tcb_cl/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x6a72d3a87f97a0fee2c2ee4233bdaebc32813d7a Купить ESX сейчас!

Токеномика и анализ цен EstateX (ESX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EstateX (ESX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 12,60B $ 12,60B $ 12,60B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 287,46M $ 287,46M $ 287,46M Исторический максимум: $ 0,033992 $ 0,033992 $ 0,033992 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,022814 $ 0,022814 $ 0,022814 Узнайте больше о цене EstateX (ESX)

Токеномика EstateX (ESX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EstateX (ESX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ESX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ESX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESX, изучите текущую цену ESX!

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