Токеномика EstateX (ESX)

Токеномика EstateX (ESX)

Откройте для себя ключевую информацию о EstateX (ESX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EstateX (ESX)

EstateX является первопроходцем в демократизации мирового рынка недвижимости объемом 300 триллионов долларов, решая важнейшие проблемы и делая владение недвижимостью доступным, недорогим и гибким. Используя технологию блокчейн, EstateX дает возможность любому человеку начать создавать диверсифицированный портфель недвижимости, имея всего 100 долларов, разрушая традиционные барьеры и открывая возможности для создания богатства по всему миру.

Официальный сайт:
https://estatex.eu/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1YDyoNV3a-VBPZSM1JmbEO4DS14Tcb_cl/view?usp=sharing
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x6a72d3a87f97a0fee2c2ee4233bdaebc32813d7a

Токеномика и анализ цен EstateX (ESX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EstateX (ESX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 12,60B
$ 12,60B$ 12,60B
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 287,46M
$ 287,46M$ 287,46M
Исторический максимум:
$ 0,033992
$ 0,033992$ 0,033992
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,022814
$ 0,022814$ 0,022814

Токеномика EstateX (ESX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EstateX (ESX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ESX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ESX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ESX, изучите текущую цену ESX!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.