Токеномика TEH EPIK DUCK (EPIK)

Токеномика TEH EPIK DUCK (EPIK)

Откройте для себя ключевую информацию о TEH EPIK DUCK (EPIK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о TEH EPIK DUCK (EPIK)

Мемкоин, созданный Mando (@rektmando) во время стрима в качестве шутки с использованием pump.fun, в итоге набрал огромную популярность. Мем связан с уткой, которая была популярна в игровых кругах 15 лет назад.

Официальный сайт:
https://epikduckcoin.com/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw

Токеномика и анализ цен TEH EPIK DUCK (EPIK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TEH EPIK DUCK (EPIK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 0,043943
$ 0,043943$ 0,043943
Исторический минимум:
$ 0,001254185296328304
$ 0,001254185296328304$ 0,001254185296328304
Текущая цена:
$ 0,003042
$ 0,003042$ 0,003042

Токеномика TEH EPIK DUCK (EPIK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TEH EPIK DUCK (EPIK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EPIK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EPIK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPIK, изучите текущую цену EPIK!

Как купить EPIK

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История цены TEH EPIK DUCK (EPIK)

Анализ истории цены EPIK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.