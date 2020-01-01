Токеномика Elixir Games (ELIX) Откройте для себя ключевую информацию о Elixir Games (ELIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Elixir Games (ELIX) Elixir Games - крупнейшая игровая платформа на web3 с более чем 130 играми. Единая платформа для всех игр web3, безопасная, свободная и поддерживаемая такими игровыми гигантами, как Square Enix, GameStop и WeMade. Официальный сайт: https://elixir.games/ Whitepaper: https://whitepaper.elixir.games/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Купить ELIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Elixir Games (ELIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elixir Games (ELIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 880.66K $ 880.66K $ 880.66K Общее предложение: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Оборотное предложение: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5.37M $ 5.37M $ 5.37M Исторический максимум: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Исторический минимум: $ 0.003380055048745182 $ 0.003380055048745182 $ 0.003380055048745182 Текущая цена: $ 0.003581 $ 0.003581 $ 0.003581 Узнайте больше о цене Elixir Games (ELIX)

Токеномика Elixir Games (ELIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Elixir Games (ELIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ELIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ELIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELIX, изучите текущую цену ELIX!

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