Токеномика Elixir Games (ELIX)

Токеномика Elixir Games (ELIX)

Откройте для себя ключевую информацию о Elixir Games (ELIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Elixir Games (ELIX)

Elixir Games - крупнейшая игровая платформа на web3 с более чем 130 играми. Единая платформа для всех игр web3, безопасная, свободная и поддерживаемая такими игровыми гигантами, как Square Enix, GameStop и WeMade.

Официальный сайт:
https://elixir.games/
Whitepaper:
https://whitepaper.elixir.games/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Токеномика и анализ цен Elixir Games (ELIX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Elixir Games (ELIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 880.66K
$ 880.66K$ 880.66K
Общее предложение:
$ 1.50B
$ 1.50B$ 1.50B
Оборотное предложение:
$ 245.93M
$ 245.93M$ 245.93M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M
Исторический максимум:
$ 0.23604
$ 0.23604$ 0.23604
Исторический минимум:
$ 0.003380055048745182
$ 0.003380055048745182$ 0.003380055048745182
Текущая цена:
$ 0.003581
$ 0.003581$ 0.003581

Токеномика Elixir Games (ELIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Elixir Games (ELIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ELIX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ELIX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ELIX, изучите текущую цену ELIX!

Как купить ELIX

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История цены Elixir Games (ELIX)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.