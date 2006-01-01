Токеномика EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Токеномика EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Откройте для себя ключевую информацию о EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

edeXa – это первый гибридный бизнес-блокчейн, используемый компаниями, организациями и органами власти. Благодаря надежному, безопасному и энергоэффективному бизнес-блокчейну, edeXa предлагает компаниям и общественным органам экосистему, которая может построить доверие благодаря безопасным и отслеживаемым процессам. Стремясь сделать технологию блокчейн простой для компаний и организаций, edeXa предоставляет клиентам многочисленные сервисы и интерфейсы (API).

Официальный сайт:
https://edexa.network/
Whitepaper:
https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2

Токеномика и анализ цен EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 271,85M
$ 271,85M$ 271,85M
Исторический максимум:
$ 0,10582
$ 0,10582$ 0,10582
Исторический минимум:
$ 0,003159490790773429
$ 0,003159490790773429$ 0,003159490790773429
Текущая цена:
$ 0,027185
$ 0,027185$ 0,027185

Токеномика EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDX, изучите текущую цену EDX!

Как купить EDX

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История цены EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Анализ истории цены EDX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EDX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.