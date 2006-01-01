Токеномика EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Откройте для себя ключевую информацию о EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa – это первый гибридный бизнес-блокчейн, используемый компаниями, организациями и органами власти. Благодаря надежному, безопасному и энергоэффективному бизнес-блокчейну, edeXa предлагает компаниям и общественным органам экосистему, которая может построить доверие благодаря безопасным и отслеживаемым процессам. Стремясь сделать технологию блокчейн простой для компаний и организаций, edeXa предоставляет клиентам многочисленные сервисы и интерфейсы (API). Официальный сайт: https://edexa.network/ Whitepaper: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Купить EDX сейчас!

Токеномика и анализ цен EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 271,85M $ 271,85M $ 271,85M Исторический максимум: $ 0,10582 $ 0,10582 $ 0,10582 Исторический минимум: $ 0,003159490790773429 $ 0,003159490790773429 $ 0,003159490790773429 Текущая цена: $ 0,027185 $ 0,027185 $ 0,027185 Узнайте больше о цене EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Токеномика EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDX, изучите текущую цену EDX!

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