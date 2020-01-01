Токеномика GameGPT (DUEL) Откройте для себя ключевую информацию о GameGPT (DUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GameGPT (DUEL) GameGPT, разработанная компанией Prism, призвана предложить непревзойденный набор игровых инструментов и возможностей искусственного интеллекта, предназначенных как для геймеров, так и для создателей. Официальный сайт: https://gamegpt.gg Whitepaper: https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604 Купить DUEL сейчас!

Токеномика и анализ цен GameGPT (DUEL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameGPT (DUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 4,50B $ 4,50B $ 4,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,65M $ 5,65M $ 5,65M Исторический максимум: $ 0,036 $ 0,036 $ 0,036 Исторический минимум: $ 0,000571375753909949 $ 0,000571375753909949 $ 0,000571375753909949 Текущая цена: $ 0,000565 $ 0,000565 $ 0,000565 Узнайте больше о цене GameGPT (DUEL)

Токеномика GameGPT (DUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GameGPT (DUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DUEL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DUEL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUEL, изучите текущую цену DUEL!

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