Токеномика GameGPT (DUEL)

Токеномика GameGPT (DUEL)

Откройте для себя ключевую информацию о GameGPT (DUEL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GameGPT (DUEL)

GameGPT, разработанная компанией Prism, призвана предложить непревзойденный набор игровых инструментов и возможностей искусственного интеллекта, предназначенных как для геймеров, так и для создателей.

Официальный сайт:
https://gamegpt.gg
Whitepaper:
https://prism-whitepaper.gitbook.io/prism-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x943Af2ece93118B973c95c2F698EE9D15002e604

Токеномика и анализ цен GameGPT (DUEL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GameGPT (DUEL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 4,50B
$ 4,50B$ 4,50B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,65M
$ 5,65M$ 5,65M
Исторический максимум:
$ 0,036
$ 0,036$ 0,036
Исторический минимум:
$ 0,000571375753909949
$ 0,000571375753909949$ 0,000571375753909949
Текущая цена:
$ 0,000565
$ 0,000565$ 0,000565

Токеномика GameGPT (DUEL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GameGPT (DUEL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DUEL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DUEL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DUEL, изучите текущую цену DUEL!

Как купить DUEL

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История цены GameGPT (DUEL)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.