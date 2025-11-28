Что такое DL

Токеномика и анализ цен Dill (DL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dill (DL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,98M Общее предложение: $ 6,00B Оборотное предложение: $ 1,19B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,11M Исторический максимум: $ 0,02 Исторический минимум: $ 0,002360218992889109 Текущая цена: $ 0,002518

Информация о Dill (DL) Dill – это новый парадигмальный 1 уровень с максимальной децентрализацией и бесконечной масштабируемостью. Dill – это новый парадигмальный 1 уровень с максимальной децентрализацией и бесконечной масштабируемостью. Официальный сайт: http://dill.xyz/ Whitepaper: https://github.com/DillLabs/wiki/blob/main/dill_whitepaper.md Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xCD806d0eB9465020994C9E977CBe34fe430172AE

Токеномика Dill (DL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dill (DL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DL, изучите текущую цену DL!

Как купить DL История цены Dill (DL) Анализ истории цены DL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены DL Хотите узнать, куда может двигаться DL? Наша страница прогноза цены DL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

