Токеномика Dogechain (DC) Откройте для себя ключевую информацию о Dogechain (DC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dogechain (DC) Dogechain нагружает $Dogecoin, чтобы предлагать крипто-приложения, такие как NFT, игры и DeFi, сообществу $Dogecoin. К сожалению, $Dogecoin не поддерживает ни одно из этих приложений (или любых других децентрализованных приложений). Dogechain исправляет это. С Dogechain держатели Dogecoin могут делать больше, чем просто хранить и ждать, пока Dogecoin улетит на луну! Официальный сайт: https://dogechain.dog/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180 Купить DC сейчас!

Токеномика и анализ цен Dogechain (DC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogechain (DC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,13M $ 2,13M $ 2,13M Общее предложение: $ 200,00B $ 200,00B $ 200,00B Оборотное предложение: $ 44,58B $ 44,58B $ 44,58B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,56M $ 9,56M $ 9,56M Исторический максимум: $ 0,00735 $ 0,00735 $ 0,00735 Исторический минимум: $ 0,00004575459548535 $ 0,00004575459548535 $ 0,00004575459548535 Текущая цена: $ 0,00004781 $ 0,00004781 $ 0,00004781 Узнайте больше о цене Dogechain (DC)

Токеномика Dogechain (DC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dogechain (DC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DC, изучите текущую цену DC!

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