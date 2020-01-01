Токеномика Dogechain (DC)

Токеномика Dogechain (DC)

Откройте для себя ключевую информацию о Dogechain (DC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Dogechain (DC)

Dogechain нагружает $Dogecoin, чтобы предлагать крипто-приложения, такие как NFT, игры и DeFi, сообществу $Dogecoin. К сожалению, $Dogecoin не поддерживает ни одно из этих приложений (или любых других децентрализованных приложений). Dogechain исправляет это. С Dogechain держатели Dogecoin могут делать больше, чем просто хранить и ждать, пока Dogecoin улетит на луну!

Официальный сайт:
https://dogechain.dog/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180

Токеномика и анализ цен Dogechain (DC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dogechain (DC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,13M
$ 2,13M$ 2,13M
Общее предложение:
$ 200,00B
$ 200,00B$ 200,00B
Оборотное предложение:
$ 44,58B
$ 44,58B$ 44,58B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,56M
$ 9,56M$ 9,56M
Исторический максимум:
$ 0,00735
$ 0,00735$ 0,00735
Исторический минимум:
$ 0,00004575459548535
$ 0,00004575459548535$ 0,00004575459548535
Текущая цена:
$ 0,00004781
$ 0,00004781$ 0,00004781

Токеномика Dogechain (DC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dogechain (DC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DC, изучите текущую цену DC!

Как купить DC

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История цены Dogechain (DC)

Анализ истории цены DC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.