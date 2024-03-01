Токеномика CYBONK (CYBONK) Откройте для себя ключевую информацию о CYBONK (CYBONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CYBONK (CYBONK) CYBONK - гибрид биологического организма и машины, высокоразвитый пес, чье тело было постоянно дополнено искусственными компонентами. Он - кибернетический организм, технически усовершенствованное биологическое существо, сражающееся за альянс Meme Dog, чтобы поддержать баланс в криптовалютной вселенной, сражаясь с необычными лягушками и другими, чтобы доказать, что именно они являются единственными истинными мемкоинами. Благодаря многочисленным функциям, таким как искусственный интеллект, ликвидный стейкинг, P2E-игры, NFT и многое другое, CYBONK вскоре займет прочное место среди ведущих игроков на рынке криптовалют. Официальный сайт: https://cybonk.io Whitepaper: https://cybonk.io/wp-content/uploads/2024/03/WHITEPAPER.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/ 0x9194337c06405623c0f374e63fa1cc94e2788c58 Купить CYBONK сейчас!

Токеномика и анализ цен CYBONK (CYBONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CYBONK (CYBONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 75,44K $ 75,44K $ 75,44K Исторический максимум: $ 0,00029 $ 0,00029 $ 0,00029 Исторический минимум: $ 0,000000040425256384 $ 0,000000040425256384 $ 0,000000040425256384 Текущая цена: $ 0,0000007544 $ 0,0000007544 $ 0,0000007544 Узнайте больше о цене CYBONK (CYBONK)

Токеномика CYBONK (CYBONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CYBONK (CYBONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CYBONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CYBONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBONK, изучите текущую цену CYBONK!

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