Токеномика CYBONK (CYBONK)

Токеномика CYBONK (CYBONK)

Откройте для себя ключевую информацию о CYBONK (CYBONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о CYBONK (CYBONK)

CYBONK - гибрид биологического организма и машины, высокоразвитый пес, чье тело было постоянно дополнено искусственными компонентами. Он - кибернетический организм, технически усовершенствованное биологическое существо, сражающееся за альянс Meme Dog, чтобы поддержать баланс в криптовалютной вселенной, сражаясь с необычными лягушками и другими, чтобы доказать, что именно они являются единственными истинными мемкоинами. Благодаря многочисленным функциям, таким как искусственный интеллект, ликвидный стейкинг, P2E-игры, NFT и многое другое, CYBONK вскоре займет прочное место среди ведущих игроков на рынке криптовалют.

Официальный сайт:
https://cybonk.io
Whitepaper:
https://cybonk.io/wp-content/uploads/2024/03/WHITEPAPER.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/ 0x9194337c06405623c0f374e63fa1cc94e2788c58

Токеномика и анализ цен CYBONK (CYBONK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене CYBONK (CYBONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 75,44K
$ 75,44K$ 75,44K
Исторический максимум:
$ 0,00029
$ 0,00029$ 0,00029
Исторический минимум:
$ 0,000000040425256384
$ 0,000000040425256384$ 0,000000040425256384
Текущая цена:
$ 0,0000007544
$ 0,0000007544$ 0,0000007544

Токеномика CYBONK (CYBONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики CYBONK (CYBONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYBONK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYBONK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYBONK, изучите текущую цену CYBONK!

Как купить CYBONK

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История цены CYBONK (CYBONK)

Анализ истории цены CYBONK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены CYBONK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.