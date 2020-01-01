Токеномика Covalent X Token (CXT) Откройте для себя ключевую информацию о Covalent X Token (CXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Covalent X Token (CXT) Официальный сайт: https://www.covalenthq.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7abc8a5768e6be61a6c693a6e4eacb5b60602c4d Купить CXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Covalent X Token (CXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Covalent X Token (CXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,67M $ 23,67M $ 23,67M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 974,89M $ 974,89M $ 974,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,28M $ 24,28M $ 24,28M Исторический максимум: $ 0,186 $ 0,186 $ 0,186 Исторический минимум: $ 0,022540025208507328 $ 0,022540025208507328 $ 0,022540025208507328 Текущая цена: $ 0,02428 $ 0,02428 $ 0,02428 Узнайте больше о цене Covalent X Token (CXT)

Токеномика Covalent X Token (CXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Covalent X Token (CXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CXT, изучите текущую цену CXT!

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