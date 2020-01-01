Токеномика Carbon Browser (CSIX) Откройте для себя ключевую информацию о Carbon Browser (CSIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Carbon Browser (CSIX) Carbon — это бесплатный веб-браузер с открытым исходным кодом, разработанный Carbon X Labs на основе специальной версии веб-браузера Chromium и его мощного движка Blink. Carbon — это браузер, ориентированный на конфиденциальность, который по умолчанию автоматически блокирует онлайн-рекламу и средства отслеживания веб-сайтов. Браузер Carbon — это быстрый, приватный и безопасный веб-браузер для устройств Android, а вскоре и для iOS, Mac OS и ПК. Официальный сайт: https://carbon.website/ Whitepaper: https://carbon.website/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Купить CSIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Carbon Browser (CSIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Carbon Browser (CSIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,35M $ 1,35M $ 1,35M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 396,59M $ 396,59M $ 396,59M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Исторический минимум: $ 0,003394293070915552 $ 0,003394293070915552 $ 0,003394293070915552 Текущая цена: $ 0,00341 $ 0,00341 $ 0,00341 Узнайте больше о цене Carbon Browser (CSIX)

Токеномика Carbon Browser (CSIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Carbon Browser (CSIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CSIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CSIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CSIX, изучите текущую цену CSIX!

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