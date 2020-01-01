Токеномика Cros (CROS) Откройте для себя ключевую информацию о Cros (CROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cros (CROS) Платформа Ethereum 2 уровня и ИИ для внутриигровой рекламы. Соединяет разработчиков, рекламодателей и 3 миллиарда игроков (DePIN). Официальный сайт: https://www.cros.world Whitepaper: https://docs.cros.world/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2 Купить CROS сейчас!

Токеномика и анализ цен Cros (CROS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cros (CROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 223,54K $ 223,54K $ 223,54K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 502,33M $ 502,33M $ 502,33M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3732 $ 0,3732 $ 0,3732 Исторический минимум: $ 0,000287006510554138 $ 0,000287006510554138 $ 0,000287006510554138 Текущая цена: $ 0,000445 $ 0,000445 $ 0,000445 Узнайте больше о цене Cros (CROS)

Токеномика Cros (CROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cros (CROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROS, изучите текущую цену CROS!

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