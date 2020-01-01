Токеномика Cros (CROS)

Токеномика Cros (CROS)

Откройте для себя ключевую информацию о Cros (CROS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Cros (CROS)

Платформа Ethereum 2 уровня и ИИ для внутриигровой рекламы. Соединяет разработчиков, рекламодателей и 3 миллиарда игроков (DePIN).

Официальный сайт:
https://www.cros.world
Whitepaper:
https://docs.cros.world/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x5A59dD979754B09EA686ce93C98D4CE8bDCb43F2

Токеномика и анализ цен Cros (CROS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cros (CROS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 223,54K
$ 223,54K$ 223,54K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 502,33M
$ 502,33M$ 502,33M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,3732
$ 0,3732$ 0,3732
Исторический минимум:
$ 0,000287006510554138
$ 0,000287006510554138$ 0,000287006510554138
Текущая цена:
$ 0,000445
$ 0,000445$ 0,000445

Токеномика Cros (CROS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cros (CROS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CROS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CROS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROS, изучите текущую цену CROS!

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История цены Cros (CROS)

Анализ истории цены CROS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.