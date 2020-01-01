Токеномика Cointswap (CP) Откройте для себя ключевую информацию о Cointswap (CP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cointswap (CP) Coint переосмысливает опыт децентрализованных бирж. Мы представляем революционную DEX-платформу, призванную изменить торговлю и взаимодействие с помощью бесшовных технологий, инноваций, ориентированных на пользователей, и расширения прав и возможностей сообщества. Построенная на фундаменте безопасности и эффективности, Coint предоставляет передовые инструменты для новой эры децентрализованных финансов. Официальный сайт: https://coint.xyz/exchange Whitepaper: https://cointswap-docs.gitbook.io/coint-docs/coint/whitepaper Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x75e3af8bc4a93739384e5db2bda42a4341bed6ca Купить CP сейчас!

Токеномика и анализ цен Cointswap (CP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cointswap (CP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,033 $ 0,033 $ 0,033 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000368 $ 0,00000368 $ 0,00000368 Узнайте больше о цене Cointswap (CP)

Токеномика Cointswap (CP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cointswap (CP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CP, изучите текущую цену CP!

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История цены Cointswap (CP) Анализ истории цены CP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CP прямо сейчас!

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