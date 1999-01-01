CP

Coint переосмысливает опыт децентрализованных бирж. Мы представляем революционную DEX-платформу, призванную изменить торговлю и взаимодействие с помощью бесшовных технологий, инноваций, ориентированных на пользователей, и расширения прав и возможностей сообщества. Построенная на фундаменте безопасности и эффективности, Coint предоставляет передовые инструменты для новой эры децентрализованных финансов.

Название криптовалютыCP

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1 500 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеCoint переосмысливает опыт децентрализованных бирж. Мы представляем революционную DEX-платформу, призванную изменить торговлю и взаимодействие с помощью бесшовных технологий, инноваций, ориентированных на пользователей, и расширения прав и возможностей сообщества. Построенная на фундаменте безопасности и эффективности, Coint предоставляет передовые инструменты для новой эры децентрализованных финансов.

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