Токеномика Coreum (COREUM) Откройте для себя ключевую информацию о Coreum (COREUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coreum (COREUM) Coreum is a 3rd generation, layer 1 Blockchain built to serve as a core infrastructure of future Blockchain applications. Официальный сайт: https://www.coreum.com/ Whitepaper: https://www.coreum.com/assets/coreum_technical_paper.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.coreum.com/ Купить COREUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Coreum (COREUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coreum (COREUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 48,65M $ 48,65M $ 48,65M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 384,79M $ 384,79M $ 384,79M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 29,9996 $ 29,9996 $ 29,9996 Исторический минимум: $ 0,054716827656712486 $ 0,054716827656712486 $ 0,054716827656712486 Текущая цена: $ 0,12643 $ 0,12643 $ 0,12643 Узнайте больше о цене Coreum (COREUM)

Токеномика Coreum (COREUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coreum (COREUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COREUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COREUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COREUM, изучите текущую цену COREUM!

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