Токеномика Coral Protocol (CORAL) Откройте для себя ключевую информацию о Coral Protocol (CORAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Coral Protocol (CORAL) CORAL – это нативный токен протокола Coral, инфраструктурного уровня для совместной работы агентов ИИ. Coral позволяет агентам общаться, координировать свои действия и совершать транзакции в разных фреймворках. CORAL обеспечивает платежи между агентами, выполнение сессий и оценку репутации, что способствует созданию децентрализованной экосистемы, в которой интеллектуальные агенты работают вместе в автономном режиме. Официальный сайт: https://www.coralprotocol.org/ Whitepaper: https://arxiv.org/abs/2505.00749 Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CoRAitPvr9seu5F9Hk39vbjqA1o1XuoryHjSk1Z1q2mo Купить CORAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Coral Protocol (CORAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Coral Protocol (CORAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 12,27M $ 12,27M $ 12,27M Исторический максимум: $ 0,003575 $ 0,003575 $ 0,003575 Исторический минимум: $ 0,000322065226668754 $ 0,000322065226668754 $ 0,000322065226668754 Текущая цена: $ 0,001227 $ 0,001227 $ 0,001227 Узнайте больше о цене Coral Protocol (CORAL)

Токеномика Coral Protocol (CORAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Coral Protocol (CORAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORAL, изучите текущую цену CORAL!

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