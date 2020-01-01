Токеномика Cornucopias (COPI) Откройте для себя ключевую информацию о Cornucopias (COPI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cornucopias (COPI) MMO, в которой игроки управляют экономикой и жаждой приключений. Соревнуйтесь с другими игроками в мини-играх, создавайте цифровые активы, которыми вы действительно владеете, и узнайте правду о том, что ждет вас за пределами куполов. Официальный сайт: https://www.cornucopias.io Whitepaper: https://copiwiki.cornucopias.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xfea292e5ea4510881bdb840e3cec63abd43f936f Купить COPI сейчас!

Токеномика и анализ цен Cornucopias (COPI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cornucopias (COPI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 11,82M $ 11,82M $ 11,82M Общее предложение: $ 3,84B $ 3,84B $ 3,84B Оборотное предложение: $ 1,03B $ 1,03B $ 1,03B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,97M $ 43,97M $ 43,97M Исторический максимум: $ 0,1095 $ 0,1095 $ 0,1095 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,01145 $ 0,01145 $ 0,01145 Узнайте больше о цене Cornucopias (COPI)

Токеномика Cornucopias (COPI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cornucopias (COPI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов COPI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов COPI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COPI, изучите текущую цену COPI!

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